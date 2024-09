VEJA Mercado entrevista Carla Beni, economista e professora da FGV, às 10h

VEJA Mercado | 10 de setembro de 2024.

O IBGE divulgou há pouco o resultado do IPCA consolidado do mês de agosto. O novo dado de inflação volta a esquentar o debate sobre a iminente alta de juros no Brasil a ser anunciada pelo Banco Central no próximo dia 18 de setembro. O mercado já estima no Boletim Focus que a taxa Selic deve encerrar o ano de 2024 a 11,25%. Bancos e corretoras, como XP e Bank of America, já estimam que os juros podem bater a marca dos 12% no início de 2025. A piora nas projeções de inflação, o aquecimento da economia e a alta do dólar são os principais componentes dessa equação. Economistas identificam o risco de o país não cumprir a meta estipulada pelo BC este ano.

Ao mesmo tempo, o Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, deve seguir caminho inverso e anunciar cortes importantes nos juros da maior economia do mundo nos próximos meses.

No meio disso tudo, a Verde Asset, gestora do renomado Luis Stuhlberger, publicou sua carta mensal e revelou que zerou sua posição na bolsa de valores brasileira. A gestora citou “fundamentos preocupantes” e criticou a política fiscal do país nesta que foi a primeira decisão do tipo desde 2016. Diego Gimenes entrevista Carla Beni, economista e professora de MBA da Fundação Getulio Vargas (FGV). O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

