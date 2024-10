Varejo teve mês fraco em setembro, com recuo de 2,4%, aponta Stone

O varejo brasileiro registrou uma queda de 2,4% nas vendas no último mês de setembro quando comparado a agosto. A retração, apontada pelo índice de atividade econômica da fintech Stone, foi a pior para um mês de 2024. Os oito segmentos analisados apresentaram queda mensal. As vendas de móveis, eletrodomésticos, livros, jornais e revistas tiveram o pior resultado, com uma queda de 3,5%, seguidos dos segmentos de vestuário e calçados (-3,0%), e supermercados, produtos alimentícios (-2,8%). “Embora haja uma diminuição generalizada, a volatilidade dos últimos meses torna a expectativa para o restante do ano ainda incerta”, diz Matheus Calvelli, o pesquisador e cientista de dados da Stone responsável pelo levantamento. O índice considera as operações via cartões, voucher e Pix dentro do grupo StoneCo.