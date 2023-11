Vamos avançar no formato, diz Adibe sobre live com Maísa e Larissa Manoela

VEJA S/A | episódio 7.

O empresário João Adibe é o proprietário da Cimed, a segunda maior farmacêutica do Brasil em vendas, segundo levantamento da consultoria IQVIA. Em entrevista ao VEJA S/A, o executivo abre o jogo sobre os planos para liderar o mercado no país, a possível atuação no mercado de capitais e as novas apostas da companhia para aumentar a lucratividade. Adibe fala ainda sobre a live com as atrizes Larissa Manoela e Maísa Silva que arrecadou R$ 40 milhões em vendas de hidratantes labiais em 20 minutos. O formato foi um teste que superou, e muito, as expectativas, e que será expandido, segundo Adibe.

