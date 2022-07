Vale joga balde de água fria nos acionistas, mas CEO da Eletrobras empolga

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 20 de julho.

O relatório de produção e de vendas da Vale jogou um balde de água fria no mercado financeiro. Os números vieram abaixo das estimativas e alguns bancos reduziram suas projeções para a mineradora. A desaceleração da economia chinesa pelos surtos de Covid-19 no país provocou uma queda considerável na demanda por minério de ferro. As ações Vale fecharam o dia em queda de 2% e já recuam 10% no acumulado do ano. De boa notícia para os analistas, o possível novo CEO da Eletrobras, que empolgou os investidores. A decepção com a Vale, o respiro com a Eletrobras e a nova alta do dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 20.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade