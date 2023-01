Vale e ex-presidente da companhia viram réus por incidente em Brumadinho

A Vale, a empresa Tüv Süd e outras 16 pessoas se tornaram réus depois de a Justiça Federal de Minas Gerais acatar a denúncia do Ministério Público contra as empresas e executivos no âmbito do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em Minas Gerais. O incidente ocorreu em janeiro de 2019 e deixou 270 mortos. Os réus, entre eles o ex-presidente da Vale Fábio Schvartsman, responderão por homicídio qualificado, crimes contra a fauna, contra a flora e de poluição. As empresas não responderão pelo crime de homicídio.

