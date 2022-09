Vale desencanta e iguala sua maior alta do ano depois de acenos asiáticos

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 9 de setembro.

As ações da Vale desencantaram e dispararam quase 8%, igualando a maior alta da empresa no ano – ainda em março. No radar dos investidores, alguns importantes acenos chineses que também embalaram outras siderúrgicas e mineradoras. Esse bom humor contagiou o índice Ibovespa, que avançou 2% e retomou os 112 mil pontos. As mudanças na China que fizeram o preço do minério de ferro subir e a nova queda do dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 9.

