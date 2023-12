Uso do Pix cresce 60% e envolve a maioria das vendas da Shopee em 2023

Mais de 50% das compras realizadas por brasileiros na varejista online Shopee em 2023 tiveram o Pix como método de pagamento, configurando um aumento de 60% no uso desse tipo de transação frente às vendas do ano anterior. O dado é de um levantamento anual da companhia, que também revela que mais de 90% das vendas no país envolvem lojistas brasileiros, que tiveram um aumento de 30% em seus pedidos. Os cinco produtos mais vendidos na plataforma ao longo do ano foram fones de ouvido, smartphones, relógios inteligentes, máquinas de cortar cabelo e videogames. Entre os itens mais buscados no site, estão: tênis e bota feminina, material escolar e, pela primeira vez, ventilador.

