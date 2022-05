Unicórnio das maquininhas capta R$ 200 milhões com fundo de crédito

A fintech europeia SumUp criou mais um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), o terceiro desde que estreou essa modalidade de financiamento. A empresa usa esses fundos para poder dar empréstimos. Ela vende os chamados recebíveis dos consumidores que usam cartão para fazer pagamentos nas maquininhas e com o dinheiro financia seus clientes, geralmente microempreendedores. Esse novo FIDC, que foi estruturado pelo Itaú, captou agora 200 milhões de reais. A empresa já havia obtido 550 milhões de reais com fundos parecidos. Mariana Lazaro, CFO da SumUp para a América Latina, diz que os fundos fazem sucesso porque têm risco mais baixo e podem ser comparados aos produtos de renda fixa. “Quem paga a dívida é o emissor do cartão de crédito, ou seja, os bancos, logo o risco é muito baixo.” De qualquer forma, esse é um tipo de investimento voltado a investidores profissionais, que já tenham ao menos um milhão de reais investidos.

A SumUp está no Brasil desde 2013. A operação brasileira já recebeu uma injeção de 1,3 bilhão de reais em investimentos. A fintech é um unicórnio (startup que possui valor de mercado de mais de 1 bilhão de dólares) que vende serviços financeiros, como maquininhas de cartão, conta bancária digital e empréstimos e se destacou no mercado nacional por oferecer produtos feitos para microempreendedores a preços competitivos, concorrendo com gigantes do setor como Cielo e PagSeguro.

