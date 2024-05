Um terço dos paulistas não pretende comprar presente de Dia das Mães

Praticamente um a cada três consumidores paulistas não pretende comprar um presente de Dia das Mães neste ano, enquanto 44,5% planejam presentear suas mães em razão da celebração do próximo domingo, 12. Outros 24,3% ainda não se decidiram sobre a compra. Os dados são de pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Entre os 886 habitantes do estado entrevistados, 42,2% devem gastar mais com a compra do presente neste ano do que em 2023. Já 34,6% têm a intenção oposta, vão buscar gastar menos. A ampla maioria dos respondentes da pesquisa que vão presentear suas mães, ou 76,6% deles, deve gastar entre 150 e 300 reais com a compra. Entre os que decidiram comprar um presente, a maioria dá preferência por itens de vestuário (52,8% das intenções de compra) e produtos de beleza (57,6%).