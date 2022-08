Um assunto e um encontro que unem Paulo Guedes e sindicatos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, estará presente em um debate promovido pelo Instituto Unidos pelo Brasil (IUB) acerca da desoneração da folha de pagamento — pauta que une o setor produtivo aos interesses sindicais. Realizado no dia 1º de setembro em São Paulo, o evento reunirá mais de 600 empresários e, curiosamente, o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), representada por seu presidente, Ricardo Patah, e centrais sindicais, que prometem fazer-se presentes no encontro. Segundo organizadores, o assunto é um tópico que provoca convergência entre os interesses do governo, de empresários e trabalhadores em torno da geração de empregos.

A partir do encontro, o IUB quer levar um ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), com propostas compiladas pelas entidades. Entre os palestrantes, além de Guedes e Patah, estarão Luigi Nese, presidente da Confederação Nacional de Serviços (CNS); Nabi Sahyoun, presidente do IUB; Flávio Rocha, presidente do grupo Guararapes — que é dono da varejista Riachuelo —; e o deputado Joaquim Passarinho, presidente da comissão especial que analisa a Proposta de Emenda Constitucional que tratou sobre a desoneração da folha.



