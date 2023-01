Um a cada quatro motoristas considera vender carro para evitar IPVA

Em levantamento realizado pela OLX, plataforma líder em compra e venda de veículos no Brasil, foi estimado que 28% de seus usuários consideram vender seus carros com a intenção de escapar da cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) de 2023, cujo calendário para a primeira parcela ou cota única vai até o fim de janeiro. O percentual é semelhante ao observado na edição passada do estudo, realizada no início de 2022. As regiões que se destacam nesse quesito são a Norte e Centro-Oeste, onde quase um a cada três usuários pensam em vender seus automóveis com essa motivação.

Por outro lado, o estudo também indicou que a região Norte também concentra a maior porcentagem de pessoas que pretendem pagar o tributo à vista, com 56%, número semelhante ao do quadro geral. Já entre os que pretendem parcelar o tributo, 25% pretende dividi-lo em cinco parcelas.

