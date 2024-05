Uber recorre às motos para desbancar a concorrência em classes mais baixas

Prestes a completar dez anos no Brasil, a Uber está olhando para as classes D e E, faixas em que a 99, sua principal concorrente, é mais forte. Para fisgar esse público, a empresa americana vai aprofundar a oferta de transporte por motocicleta e não descarta a volta das corridas compartilhadas.

Outro plano da companhia para os próximos anos envolve a meta de zerar suas emissões de gás carbônico no Brasil até 2040. A empresa mantém conversas com montadoras, como as chinesas BYD e GWM, para baratear carros elétricos aos motoristas parceiros. Há acordos desse tipo com locadoras.