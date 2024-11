A jovem aposta da TV Globo em três ‘dobradinhas’ no ar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gi Fernandes, 19 anos, está em três produções da TV Globo. Ela vive Sandra em Justiça 2; é Lorraine, filha do ex-policial Sérgio (Eduardo Sterblitch), em Os Outros 2; e agora interpreta Evelyn, na novela Mania de Você. “Estou me inspirando nos meus, nas minhas amigas”. Nascida e criada no bairro da Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro, Gi é filha de uma fisioterapeuta e de um servidor público. O primeiro contato com a arte veio através da dança, algo também presente na personagem da trama de João Emanuel Carneiro. Ela desfilou como passista mirim na Imperatriz e, em seguida, entrou para a ala de passistas da Mangueira, posto que ocupa até hoje. “Eu amo desafio, gosto de me sentir desafiada”.