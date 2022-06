Twitter, pirâmide de dogecoin, demissões: o inferno astral de Elon Musk 

Desde que decidiu que queria ser o único dono do Twitter, Elon Musk parece ter entrado numa espiral negativa, uma espécie de inferno astral. A compra do Twitter ainda está sem suspenso e Musk aponta três obstáculos para fechar a operação: saber as contas falsas, conseguir financiamento para a compra e ainda aprovação dos acionistas. Na Tesla, o bilionário está demitindo 10% de seus funcionários diretos. No ano, as ações da empresa caem 40%. E como se não bastasse tudo isso, um investidor americano que apostou em dogecoins está pedindo 258 bilhões de dólares na Justiça alegando que foi vítima de uma pirâmide promovida por Musk, como mostra reportagem da BBC. A criptomoeda era para ser apenas um meme, mas foi alavancada pelos tuítes de Elon Musk. E agora derrete no inverno das criptomoedas.

