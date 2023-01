Twitter deixa lista de marcas mais valiosas do mundo em revés para Musk

Contrariando expectativas de Elon Musk, que apostou alto ao comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares em 2022, a rede social não entrou na lista das 500 marcas mais valiosas do mundo, da consultoria Brand Finance. A derrocada no valor do Twitter ocorreu em um ano turbulento para o setor de tecnologia, com companhias como Apple, Facebook e Amazon perdendo dezenas de bilhões de dólares cada em valor de mercado. Apesar da tendência do setor ser desanimadora, o caso da rede de Musk se destaca, uma vez que Twitter e Snapchat foram as únicas empresas de tecnologia a deixar esta edição da lista, com nenhuma sendo avaliada em mais de 5 bilhões de dólares. Entretanto, nem tudo é motivo de lamento para Musk, cuja montadora Tesla se destacou entre as marcas que mais ganharam valor em 2022. A companhia chegou a 66,2 bilhões de dólares, cifra 44% superior à do ano anterior.

Apesar do momento desfavorável para os negócios de tecnologia, o setor ainda é o com maior representação dentre as 500 empresas mais valiosas do mundo, com 14,8% delas, seguido pelo varejo e o setor bancários, esses com 13,2% e 12,3%, respectivamente. Também houveram exceções em meio à desvalorização das marcas, com as redes Instagram e LinkedIn crescendo em valor de mercado em 2022. A plataforma do grupo Meta, antigo Facebook, teve um aumento de 42% em seu valor, enquanto a rede voltada ao mercado de trabalho viu sua cotação subir 49% no ano.

