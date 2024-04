Trem entre São Paulo e Campinas é progresso tímido, avalia ArcelorMittal

A construção da linha de trem de passageiros que ligará as cidades de São Paulo e Campinas não animou a multinacional com sede em Luxemburgo ArcelorMittal, líder na produção de aço no Brasil. “É algo pequeno comparado às necessidades (de transporte ferroviário) do país”, diz Jefferson De Paula, presidente da companhia, ao Radar Econômico durante evento da plataforma de educação empresarial StartSe, em São Paulo.

O que entusiasma a ArcelorMittal é o uso de inteligência artificial (IA). A empresa avalia capacitar seus executivos sêniores no uso da tecnologia, além da utilização da IA para diagnosticar ineficiências em seus processos e solucioná-los. A empresa está cotando os serviços da StartSe. A diferença entre quem investir ou não em IA será como “uma Ferrari versus um Fusca”, segundo De Paula. Atualmente, a empresa conta com 11 pessoas no Brasil, a maioria jovens, dedicadas ao tema.