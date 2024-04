Transição da reforma tributária deveria ser encurtada, diz CEO da Natura

João Paulo Ferreira, presidente da empresa de cosméticos Natura&Co na América Latina, afirmou que a fase de transição da reforma tributária deveria ser encurtada pelo Congresso Nacional. O executivo esteve presente no evento As 100 Empresas Mais Influentes do Brasil, organizado por VEJA Negócios e Lide. “Nós entendemos que a reforma traz simplificação e produtividade que vão alavancar o crescimento do PIB. Nossa expectativa é que o Congresso dê vazão a essa proposta e até encontre soluções para encurtar o período de transição dado que a reforma melhora muito a produtividade do país”, disse em entrevista gravada ao repórter Diego Gimenes. Confira outras entrevistas concedidas durante a cerimônia de premiação no YouTube de VEJA e no Radar Econômico.

