TJ-SP autoriza Sulamerica a não reembolsar clínicas envolvidas em fraudes

A Sulamerica conseguiu uma liminar judicial contra clínicas que praticam fraudes em reembolsos. A decisão foi proferida pela juíza Flavia Poyares Miranda, da 28ª Vara Cível do Foro Central do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), e autoriza a operadora a negar pedidos de reembolso quando alguma das irregularidades denunciadas no processo judicial é identificada. A Justiça também determinou a suspensão de pontuação de reclamações abertas na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, relacionadas aos reembolsos já apresentados.

A ação alega que as clínicas não eram credenciadas ao plano de saúde como referência de serviços e desenvolveram um esquema ilícito de solicitação de reembolso direto, sem a necessidade de desembolso prévio, além da emissão fraudulenta de documentos. De acordo com a Sulamerica, os prestadores faturaram cerca de 15 milhões de reais em pouco mais de um ano com o uso dessa prática.