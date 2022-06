Tesla aumenta prazo para entrega de seus carros elétricos

O assunto do dia nas redes sociais foi a ordem de Elon Musk para que seus executivos abandonassem o home office e voltassem aos escritórios da Tesla. Mas a notícia relevante mesmo foi que a Tesla aumentou o prazo de entrega de diversos carros elétricos vendidos pela companhia nos Estados Unidos. Os novos prazos estão sendo estendidos em um mês, segundo a Reuters. Uma das causas mais prováveis para esse transtorno são os entraves na produção de carros na China, como têm alertado já há algum tempo os analistas. Por consequência do lockdown em Xangai, que durou dois meses com fim na última terça-feira, a produção da Tesla na cidade foi suspensa por vinte e dois dias e em seguida a empresa teve que operar com capacidade reduzida, fazendo com que milhares de carros deixassem de ser produzidos. Desde o início do fechamento da cidade chinesa, as ações da Tesla caíram cerca de 32%, apesar de terem subido 11% na última semana. A empresa tinha planos de retomar o ritmo de produção pré-lockdown em meados de maio, mas isso só foi possível nos últimos dias, com a adição de mais um turno de trabalho na fábrica.

