Térmicas enfiadas na lei da Eletrobras vão aumentar 74% emissão de gases 

A Empresa de Pesquisa Energética divulgou o documento preliminar para a discussão do plano decenal até 2031. No documento de mais de 400 páginas, um dado chama muito a atenção. Os jabutis das termelétricas a gás natural e carvão, enfiados na lei que autoriza a privatização da Eletrobras, vão aumentar em 74% as emissões de gases de efeito estufa entre os anos de 2026 e 2031. Pela lei, o governo será obrigado a contratar 8 GW de usinas termelétricas a gás natural. Se o Brasil seguisse o rumo antes previsto, com novas usinas eólicas e solares e renovação de hidrelétricas haveria uma queda de 30% da emissão de gases, segundo o documento.

Eis um trecho do que diz o Plano Decenal: “Ao incorporar as diretrizes de políticas energéticas, em especial o disposto na Lei n° 14.182 de 2021, identifica-se a substituição de parte da expansão indicativa de eólicas e solares centralizadas por termelétricas com geração compulsória movidas a gás natural, carvão mineral e nuclear. Essa mudança de composição da matriz resulta em um maior custo de operação para o sistema.”

