‘Tem manteiga’: Receita de bolo nos sistemas da Vale chama a atenção

Chamou a atenção no Twitter a publicação de um documento publicado na central de relação com investidores da Vale que continha uma receita de bolo entre documentos como manuais para lidar com rompimento de barragens e simulações de preços. Dentro da Vale, a publicação está sendo interpretada como uma falha, e não uma invasão — mas não sem direito a piadas. Circula a anedota entre executivos: “Na receita tem manteiga”.