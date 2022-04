TCU adia privatização da Eletrobras. Subiu no telhado?

O julgamento do processo da Eletrobras na tarde desta quarta-feira, 20, no Tribunal de Contas da União (TCU), vai demorar mais 20 dias para terminar, em um revés para o governo federal. O ministro Vital do Rego pediu vistas do processo e abriu mão do prazo de 60 dias que desejava depois que outros três ministros lhe garantiram a vitória para ter pelo menos os 20 dias e não os 7 dias propostos pelo ministro Jorge Oliveira, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Na prática, segundo fontes que participam do processo de estruturação da venda da Eletrobras, a privatização fica inviabilizada por causa do cronograma apertado.

O ministro Bruno Dantas argumentou que não é possível imaginar que investidores deixem de querer comprar os papeis da empresa só por conta de um atraso de algumas semanas. O governo queria vender a empresa até maio, no máximo início de junho. Com o pedido de vistas o prazo é jogado para julho, cada dia mais próximo do calendário eleitoral.

