Suvinil recorre a startup para fugir da alta dos combustíveis

Com a inflação anual dos preços da gasolina em cerca de 30% e do óleo diesel em mais de 50%, empresas buscam maneiras de minimizar o impacto do elevado custo de transporte em seus negócios. É o caso da Suvinil, fabricante de tintas imobiliárias, que neste mês de junho concluiu uma parceria com a Pathfind, startup cearense que oferece um software que busca a otimização de rotas de transporte. A tecnologia é composta por dezenas de algoritmos, mais um sistema de mapas proprietário que analisa as melhores rotas para diminuir tempo e distância. Segundo Antonio Wrobleski, conselheiro da Pathfind, o otimizador pode reduzir o consumo de combustível entre 15% e 25%. Wrobleski afirma que a empresa apresentou um crescimento anual de 150% em maio deste ano, contando com clientes como Heineken, Carrefour e BRF.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.