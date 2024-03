Startup que expandiu faturamento em 600% projeta outro salto em 2024

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A startup Mercado Diferente projeta triplicar seu faturamento em 2024, superando 60 milhões de reais. A empresa revende alimentos saudáveis, como frutas e verduras, de 166 pequenos agricultores rurais. O objetivo do negócio é combater o desperdício de comida, uma vez que, por mais que aptos para o consumo, os itens comercializados têm aparência aquém da idealizada pela maioria dos consumidores e normalmente seriam descartados antes da hora. O ano de 2023 foi profícuo para a startup, que viu seu faturamento aumentar em 600% frente ao ano anterior, para 23 milhões de reais. Para estimular mais crescimento, serão efetuados investimentos na tecnologia de inteligência artificial proprietária da marca, que recomenda itens com base em restrições alimentares de clientes e valor nutricional. O Mercado Diferente vendeu 1,7 mil toneladas de alimentos “fora do padrão” desde o início das suas operações, em 2022.

Siga o Radar Econômico no Twitter