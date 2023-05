Startup de ‘bicos’ quintuplica usuários surfando em tendência do mercado

A startup Mission Brasil, que oferece uma plataforma de profissionais para realizar trabalhos esporádicos, aumentou em 465% o seu número de usuários em 2022, atingindo mais de 400 mil profissionais. O aplicativo da companhia também cresceu 156% em empresas cadastradas, chegando a 118 organizações. Os números refletem a tendência do setor de “bicos digitais” como um todo, que deve crescer 11,7% ao ano até 2032, chegando a 1,1 bilhão de dólares — ou 5,7 bilhões de reais. Hoje, o mercado é estimado em 387 milhões de dólares — 2 bilhões de reais —, segundo relatório do instituto Future Market Insights. Fundada em 2016, a startup brasileira projeta atingir um milhão de profissionais com sua plataforma em 2023 após observar uma elevação de 230% no seu faturamento no ano anterior.

Entre as tarefas mais populares requisitadas pelos contratantes estão o monitoramento de pontos de venda, reposição de gôndolas, compras em supermercados, e instalação e manutenção de merchandising. Segundo Thales Zanussi, CEO da companhia, as marcas são atraídas pela alta flexibilidade dos serviços prestados. “Diferente de um emprego convencional, as funções disponibilizadas no aplicativo podem ser realizadas a qualquer hora e lugar, possibilitando ao usuário administrar sua rotina, além da diminuição de custos do contratante”, diz.

