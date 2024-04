SP mira quase R$ 30 bi em investimentos com leilões de rodovias em 2024

O governo do estado de São Paulo espera angariar quase 30 bilhões de reais em investimentos com cinco concessões de rodovias a serem realizadas em 2024, parte do Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). O primeiro leilão de rodovias do ano, referente ao Lote Litoral Paulista, ocorrerá na terça-feira, 16. O trecho inclui 213 quilômetros que perpassam 12 municípios do estado e mira um investimento de 4,3 bilhões de reais. Já entre quarta e sexta-feira, dias 17 a 19, o governo do estado realizará três audiências públicas em parceria com o governo federal, referentes ao projeto do túnel subterrâneo que ligará os municípios de Santos e Guarujá. Os governos preveem quase seis bilhões de reais em investimentos e o leilão deve ocorrer no fim do ano. Outros dois empreendimentos também estão em fase de consulta pública, mas com leilão previsto para o terceiro trimestre de 2024, os trechos Nova Raposo e Lote Sorocabana. Juntos, eles miram um investimento de 16,4 bilhões de reais na região a oeste da capital paulista. A quinta concessão de uma rodovia paulista esperada para o ano é a do trecho que liga os municípios de Itapetininga e Ourinhos, que pode contar com 2,5 bilhões de reais em investimentos contratados.

