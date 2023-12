Somos Young anuncia aquisição da Cobrafix por R$ 70 milhões

A startup de gestão de universidades Somos Young acaba de anunciar a aquisição da Cobrafix, empresa que atua no mercado de recuperação de crédito educacional. O negócio foi fechado na última sexta-feira, 17, pelo montante de 70 milhões de reais considerando bônus e earn-out à família Raya, fundadora da empresa. O grupo até então controlador da Cobrafix também terá um equity no Grupo Somos Young.

Financiada por algumas gestoras como a Ello Asset, a Somos Young injetará, a partir de dezembro deste ano, 400 milhões de reais no mercado, com o intuito de ajudar as instituições de ensino com capital de giro, serviço de mensalidade garantida e controle da inadimplência. Há também aporte de um grande banco, que será anunciado no início do ano que vem.