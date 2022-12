Simone Tebet recusa Agricultura e pode ficar fora do governo Lula

Aliados da senadora Simone Tebet (MDB) confirmaram ao Radar Econômico que a ex-presidenciável foi convidada por integrantes do governo eleito para assumir o comando do Ministério da Agricultura. Tebet negou o convite, tendo em vista que seu maior desejo seria assumir a pasta do Desenvolvimento Social (que deve ser comandada por Wellington Dias). Antes disso, ela havia sido convidada para o comando do Ministério do Meio Ambiente. Com o revés, a senadora, que foi uma importante cabo-eleitoral do petista no segundo turno das eleições presidenciais, pode ficar de fora do governo.