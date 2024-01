Silveira representará Brasil em pauta de transição energética em Davos

Cada vez mais próximo de Lula, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira recebeu do presidente a missão de representar o país no Fórum de Davos, reforçando entre as lideranças mundiais que estarão presentes o papel do Brasil na pauta econômica de transição energética.

A ideia é que Silveira aproveite o evento, que acontece de 15 a 19 de janeiro na Suíça, para encontros com investidores internacionais, com o objetivo de captar os recursos necessários para a descarbonização da matriz energética brasileira, ampliando o uso no país de biocombustíveis e outras formas de energia limpa.

A agenda do ministro também está recheada de reuniões com líderes do sul global, de países como África do Sul, Nigéria, Marrocos, Filipinas, Indonésia, Egito e a Índia, onde a produção de etanol é vista como rota tecnológica viável para substituição dos combustíveis fósseis que prejudicam o meio ambiente.