Silveira propõe órgão global de estímulo a biocombustíveis

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, propôs ao diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol, a criação de um órgão global para fomentar a produção e o uso de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel — em linha com as intenções do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia foi bem recebida pelo executivo. A reunião aconteceu depois de dois encontros entre Silveira e Birol em eventos na Índia e na França. O chefe da IEA veio ao Brasil para firmar um acordo com a agência pra transição energéticas, que será anunciado nesta quarta-feira, 31. O ministro convidou CEOs do setor energético para reuniões com o diretor da agência nesta quarta.