Silveira lembra dívida de Minas e alfineta Zema em anúncio de investimento

O ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre Silveira, alfinetou o governador de seu estado, Romeu Zema (Novo), ao criticar a inoperância do governo estadual para quitar sua dívida com a União. “Um problema que assusta toda a população mineira: a nossa triste e, infelizmente, volumosa dívida pública, aumentada em 50% nos últimos cinco anos. É importante registrar que, nesses mesmos cinco anos, nenhum centavo dessa dívida foi pago à União”, disse o ministro em evento com Zema onde foram anunciados investimentos no estado, nesta quinta-feira, 8.

Acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Saúde, Nísia Trindade, Silveira utilizou o púlpito do evento para mandar recados velados ao governador de Minas Gerais. Além da crítica à dívida do estado, foi enfático na defesa da vacinação para conter a dengue no estado. “Estamos vivendo, aqui em Minas, uma verdadeira epidemia de dengue. Bora vacinar todo mundo, viu, gente? Vacina salva vidas!”, disse. Zema é conhecido por seu ceticismo em relação à imposição de vacinas à população.

Em contraste aos recados passados a Zema, Silveira não perdeu a oportunidade de elogiar outro mineiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). O parlamentar, correligionário do ministro, é especulado como possível candidato ao governo de Minas Gerais em 2026. Silveira se referiu a Pacheco como sendo uma “grande liderança mineira” que tem liderado um processo para “recolocar Minas Gerais nos trilhos de verdade”.

Siga o Radar Econômico no Twitter