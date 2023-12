Setor farmacêutico movimenta R$100 bi em 2023

O setor farmacêutico movimentou 10 bilhões de reais em outubro deste ano, um crescimento de 9,1% sobre outubro do ano anterior e de 2,5% em relação ao mês de setembro de 2023. No acumulado do ano, entre janeiro e outubro, o resultado também foi positivo, e o faturamento alcançou 98 bilhões de reais. Comparado ao mesmo período de 2022, o aumento chegou a 11%. “Os resultados mostram que essa forte expansão da produção da indústria farmacêutica terá continuidade, e que o setor é estratégico para o País”, comentou Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo FarmaBrasil.