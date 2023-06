Setor de seguros estima ampliar sua fatia na participação do PIB

Puxado pela maior procura por seguros contra roubos de carros e perdas de safras na agropecuária, o setor de seguros revisou sua estimativa de expansão para o mercado em 2023, ampliando a participação no PIB do país de 10,9% para 11,1%. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o movimento de revisão se dá graças à melhora dos indicadores econômicos apontados no resultado do PIB do primeiro trimestre do ano e a projeção de queda da taxa de juros para 12,75% ao fim de 2023.

O mercado segurador projeta movimentar mais de 350 bilhões de reais este ano — os destaques são o desempenho dos seguros de automóveis, que deve crescer 23,4%, e do setor rural, com expectativa de avanço de 20%. No primeiro trimestre, o setor acumulou 90,4 bilhões de reais em arrecadação, alta de 10,2% frente o mesmo período em 2022.

