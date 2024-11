Setor de energia seguirá como grande emissor de dívida, diz Drýs Capital

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A gestora Drýs Capital é a convidada do episódio de VEJA Seu Bolso para falar dos investimentos em crédito privado, em especial das expectativas e oportunidades para títulos de dívida no segmento de infraestrutura. Para negociar produtos desse segmento, o investidor pode adquirir desde debêntures incentivadas — títulos de dívida de longo prazo que oferecem isenção de imposto de renda à pessoa física — e também debêntures de infraestrutura — que dão isenção aos emissores da dívida. A aquisição também pode ser feita via fundos de investimento.

No programa, Ricardo Colin, sócio e responsável pela estratégia de crédito da Drýs Capital, trata das oportunidades no segmento, com destaque para o setor de energia elétrica, e aborda os impactos da alta de juros sobre essa classe de ativos.