Como setor de ‘bets’ vê movimentação bilionária no Brasil

O brasileiro gastou cerca de 24 bilhões de reais com com jogos online e apostas esportivas nos últimos 12 meses, segundo estudo elaborado pelo Itaú. Esses dados representam 0,22% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Já a entrada líquida para quem ganha algum tipo de aposta foi estimada em 200 milhões de reais. “A indústria legalizada e regulamentada, como é em 19 das 20 maiores economias do mundo, incluindo o Brasil, faz que essa realidade gere empregos formais e tributos”, diz Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte.

Outro fato apontado pelo estudo é que as receitas do setor ficaram entre 8 e 20 bilhões de reais, com valor mediano de 12 bilhões. “A incerteza decorre do grau limitado de transparência que caracteriza, até o momento, o setor”, diz o estudo. “O Brasil representa, hoje, 25% de todo o tráfego global de apostas esportivas. É um mercado ainda recente no Brasil, mas já apresenta dados tão significativos como esses apresentados no estudo”, explica João Fraga, CEO da Paag, techfin que possibilita desde a facilitação das operações do dia-a-dia até o oferecimento de suporte, para que as operadoras do segmento se adequem às novas diretrizes regulatórias estabelecidas no país, autorizada pelo Banco Central (BC).