Um grupo de senadores está cobrando ativamente o governo federal pela liberação de emendas para dar andamento à agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pauta da vez é a revisão das mudanças promovidas no marco do saneamento, cara para o Executivo. A moeda de troca impõe seu peso no voto de alguns parlamentares.

