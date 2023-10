Senador deve apresentar relatório de hidrogênio verde até o fim do mês

Relator do projeto que regulamenta as políticas para o fomento da produção de energia baseada em hidrogênio verde no país, o senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que deve apresentar seu relatório ainda em outubro para que seja votado no plenário do Senado. A Comissão do Hidrogênio Verde foi criada em de março deste ano pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

As falas se deram no lançamento da pedra fundamental da nova fábrica da montadora chinesa BYD das instalações da antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, nesta segunda-feira, 9. A americana deixou o país no começo do ano.

A BYD deve investir 3 bilhões de reais na fábrica. Estiveram presentes os ministros Geraldo Alckmin, da Indústria; Juscelino Filho, das Comunicações; e Rui Costa, da Casa Civil — ex-governador do estado —, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). A expectativa da empresa envolve criar 5 mil empregos.