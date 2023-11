Matriz da Subway reassume operação no Brasil em meio a dívidas de gestora

A matriz da Subway, nos Estados Unidos, está reassumindo a operação da compahia no Brasil, como adiantado pelo Radar Econômico na última edição de VEJA. A iniciativa foi informada aos franqueados brasileiros através de comunicado, ao qual o portal Pipeline teve acesso. Após o pedido de recuperação judicial da SouthRock, que toca a rede de lanchonetes no país, diretores da Subway passaram a analisar com mais cuidado o contrato assinado com a gestora. A ação sucede movimentos da Starbucks, que tenta romper com a SouthRock. As dívidas da gestora totalizam 1,8 bilhões de reais.

