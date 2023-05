Secretário do Rio busca concessionárias para a SuperVia na Venezuela

Depois que a Mitsui notificou ao governo do Rio o interesse em devolver a concessão da SuperVia, são intensas as conversas do secretário de Transporte, Washington Reis, com possíveis subs-titutos. O problema: nenhum deles jamais operou transporte urbano.

No desespero por conduzir a transição do sistema ferroviário carioca de passageiros, Reis enviou seu braço direito, Rogério Sacchi, em uma missão secreta para conversar com operadores de transportes… na Venezuela.

