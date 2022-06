Secretário da OCDE alerta Brasil para preservar orçamento da Educação

Dentre as medidas apontadas pelo secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, para que o Brasil se aproxime dos padrões da organização e facilite sua aprovação como membro, está a “preservação do orçamento da Educação”. A declaração do secretário sobre o tema foi dada nesta terça-feira, 21, na abertura do Fórum Brasil-OCDE, promovido pelo Itamaraty. Contrastando com a posição da OCDE, o Ministério da Economia anunciou em maio um corte de 3,2 bilhões de reais no orçamento do MEC para 2022. O corte representa 14,5% do orçamento discricionário da pasta, que cada instituição define como gastar. Pouco depois de defender o investimento em ensino, Cormann chamou o ministro Paulo Guedes de amigo, apesar da clara dissonância entre suas visões.

