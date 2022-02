São Paulo tem dinheiro para quase dobrar investimentos e aumentar salários

Depois de cortar benefícios fiscais e segurar os salários, o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, está entregando as contas com dinheiro suficiente para quase dobrar investimentos e aumentar salários neste ano eleitoral. O estado de São Paulo fechou 2021 com um superávit de 42 bilhões de reais. Os investimentos que somaram 25,4 bilhões em 2021, sem endividamento, têm a previsão de superar os 40 bilhões de reais neste ano. O governador João Doria já anunciou reajuste da ordem de 20% para policiais e profissionais da saúde. Meirelles disse ao Radar Econômico que esses reajustes podem ser feitos já que se passaram três anos sem aumentos e não há agora motivos para não repor a inflação. O secretário disse que para conseguir esses resultados, São Paulo fez uma revisão completa de benefícios fiscais, fez reforma da previdência, reforma administrativa, cortou privilégios e o PIB cresceu, refletindo no aumento da arrecadação. O Estado cresceu 8% em 3 anos contra um crescimento de 1,6% do Brasil.

