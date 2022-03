Santander abre polos de atendimento a pequenas empresas longe das capitais

O Santander inaugura, ainda neste mês, 25 novos polos de atendimento a pequenas e médias empresas (PMEs), estruturas instaladas dentro das agências que reúnem especialistas em soluções financeiras para empresas com faturamento mensal entre 3 milhões de reais e 30 milhões de reais. As aberturas seguem o movimento de interiorização iniciado pelo Banco em 2019 para levar maior capilaridade de atendimento para áreas mais distantes das capitas. São os casos de cidades como Marabá (PA), Rondonópolis (MT), Ituiutaba (MG), Santa Maria (RS) e Lages (SC).

O modelo do Santander disponibiliza gerentes que realizam visitas periódicas às empresas, para atender às demandas de forma mais próxima aos clientes. Em média, 80% dos atendimentos ocorrem presencialmente, com os clientes nas agências, ou os profissionais do banco visitando as empresas.