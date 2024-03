Sadia levará 37 toneladas de alimento ao Lollapalooza

A Sadia expandiu em 30% os dispêndios com publicidade do Lollapalooza neste ano em relação à edição de 2023. Apesar de não abrir os números, o frigorífico será a empresa responsável pela oferta de quase todos os alimentos durante os três dias de festival, que acontece entre os dias 22 e 24 de março em São Paulo — demais restaurantes, chefs e distribuidores só oferecerão seus produtos no espaço gourmet do evento, chamado de Chefstage. A empresa disponibilizará 37 toneladas de alimentos durante o Lollapalooza e deve lançar dois novos produtos no evento. A Sadia terá uma área de 100 metros quadrados durante o festival.