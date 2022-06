Sachsida demite a secretária que mais entendia do ministério de energia

O ministro Adolfo Sachsida demitiu Marisete Pereira do cargo de secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia. Segundo fontes próximas ao ministério, Sachsida chegou a dizer à Marisete que o tamanho dela no setor o incomodava. Ela sobreviveu no ministério a uns dez ministros, entre eles, nomes como Edson Lobão, Fernando Coelho, Moreira Franco, Eduardo Braga, Bento Albuquerque, e era uma das mais experientes funcionárias da casa. Na foto oficial da venda da Eletrobras, inclusive, era uma das poucas mulheres ao lado de umas duas dezenas de homens que fizeram parte do lado do governo na venda da empresa.

A demissão pegou o setor de surpresa e deixou uma tremenda preocupação no ar de que o ministério possa paralisar, já que o atual ministro não entende nada dos assuntos de energia. Como prêmio de consolação, a agora ex-secretária foi indicada do governo para fazer parte do conselho de administração da Eletrobras. O que não se sabe é se ela poderá assumir a função sem fazer uma quarentena do cargo público, já que agora a Eletrobras é uma empresa privada.

