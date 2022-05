RSM, auditora do São Paulo e do Corinthians, anuncia fusão no Brasil

O setor de auditorias é um mercado bilionário que vai muito além das “big four” KPMG, Delloite, PwC e EY. A RSM International, por exemplo, fatura mais de 7 bilhões de dólares e é a sexta maior no mundo, atuando em 123 países. E a empresa acaba de fazer uma fusão no Brasil com a auditoria Pemom. A RSM Brasil estima que, com o negócio, vai faturar neste ano 215 milhões de reais no país, aumentando em 30% o faturamento do ano passado. A RSM tem clientes como Rappi, Whirpool, São Paulo Futebol Clube, Corinthians, Grupo Comporte da família Constantino, Bacio di Latte, entre outras.

