Rosangela Moro propõe PL para proibir repasses de sindicatos a partidos

A deputada federal Rosangela Moro (União-SP) apresentou um projeto de lei (PL) que visa proibir o financiamento de partidos políticos com recursos de sindicatos e promover mais transparência nessas entidades laborais. O PL 766/2024, bancado pela deputada nos últimos dias, altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e enfrenta forte resistência do meio sindical. A deputada argumenta que trabalhadores estariam financiando partidos políticos contra a sua vontade, através de contribuições sindicais, o que o projeto visa combater. Além disso, processos internos aos sindicatos, como sua contabilidade e eleições, teriam que atender novos critérios de transparência se aprovado o PL. Após sua apresentação, a proposta deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, presidida pela bolsonarista Carol de Toni (PL-SC)

