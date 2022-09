Rock in Rio teve mais de R$ 60 milhões em vendas na Cidade do Rock

Maior festival de música do Brasil, o Rock in Rio registrou um aumento acentuado de movimentações financeiras ocorridas nos sete dias de evento. Foram mais de 1,35 milhão de transações na Cidade do Rock, como o local do evento é nomeado, resultando em 61 milhões de reais em vendas. Trata-se de uma alta de 57% em operações em comparação com a edição anterior, de 2019. A variação no montante movimentado foi de cerca de 70%, tendo ficado em 36,2 milhões de reais na edição passada. Os dados são da Rede, marca de maquininhas de cartão do Itaú e meio de pagamentos oficial do festival.

“Mais de três mil terminais de venda da Rede Itaú estavam prontos para atendimento durante todo o evento, com tecnologias flexíveis e adaptáveis que cobriram todos os perfis de venda operados na Cidade do Rock”, conta Angelo Russomanno, diretor da Rede. O Itaú também compartilhou quais os métodos preferidos do público para realizar as transações. Mais da metade se deu por meio de cartões de crédito, representando 54%, enquanto cartões de débito chegaram a 45%. Pagamentos por aproximação foram amplamente utilizados, com 64% do total composto por essa modalidade.

