Rio de Janeiro bate recorde de novas empresas abertas em abril

O número de empresas abertas no estado do Rio de Janeiro no mês de abril foi o melhor já registrado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) em todos os meses de abril em seus 215 anos de história. Ao todo, foram computados 7 035 novos negócios, um aumento de 29% em relação ao mesmo mês em 2023, quando foram registradas 5 442 empresas. O antigo recorde era de 2022, com 5 590 aberturas.

Nos quatro primeiros meses de 2024, a Jucerja já registrou 24 293 novas empresas no Estado do Rio. O total de novos negócios no mês de abril é também o melhor de 2024. Em janeiro, foram abertas 5 528 empresas, em fevereiro, 5 820, e, em março, 5 910. Além disso, abril registrou o terceiro maior número de aberturas de toda a história da Jucerja. “Queremos chegar ao fim deste ano com mais de 72 mil novas empresas abertas”, revela o presidente da Jucerja, Sergio Romay.

Das empresas abertas em abril, 6 375 são referentes a constituições, 572 filiais e 88 inscrições de transferências. Todas as categorias significam a criação de novos negócios no estado. Entre os municípios que mais abriram empresas em 2024 estão o Rio de Janeiro, com 12 358; Niterói, com 1 706; Duque de Caxias, com 900; São Gonçalo, com 812; e Nova Iguaçu, com 648.