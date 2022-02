Rio, de Eduardo Paes, quer ter sua própria criptomoeda 

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Os planos do Rio de Janeiro, do prefeito Eduardo Paes, são ousados. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Bulhões, deu uma entrevista à radio TC e disse que a cidade quer ter sua própria criptomoeda, como um dos passos para se tornar um polo de tecnologia. A ideia é ainda permitir o pagamento de impostos por criptomoedas e ainda investir 1% dos recursos do Tesouro da cidade neste tipo de ativo. A inspiração veio de Miami, segundo o secretário.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.