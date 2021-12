Riachuelo vende sede em SP e vai apostar no trabalho remoto

A Guararapes, que controla as operações da Riachuelo e da Midway, revelou ao mercado nesta segunda-feira, 06, que vendeu a sua sede de 45 mil metros quadrados no bairro da Casa Verde, em São Paulo, por 170 milhões de reais, e que vai apostar de vez as fichas no trabalho remoto, o home office. “Esta operação está em linha com a estratégia da companhia de otimizar sua estrutura de capital e capturar maior eficiência operacional proporcionada pela combinação do trabalho remoto com o presencial”, disse a empresa em comunicado. Para as funções que ainda terão expediente presencial, a Guararapes vai procurar um novo escritório nos próximos sete meses, mas adianta que o negócio será um aluguel, e não uma aquisição.